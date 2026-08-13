消息人士透露，由于与伊朗的战事短期内无望解决，美国国务院正要求驻中东使馆制定预案，以便在仅保留少量驻地人员的情况下维持运作。

美国有线电视新闻网（CNN）引述消息人士报道，对于此前已撤离中东岗位的相关人员，当局正越来越多地允许他们选择缩短任期。

消息人士指出，这些计划尚未最终敲定，目前也不清楚是否会在所有处于缩编状态的使馆实施。不过，这些动向显示，面对战事进一步升级的威胁，美国国务院并不预期中东地区的人员配置能在短期内恢复正常。

美国国务院一名发言人告诉CNN，不会讨论内部审议或针对特定驻外机构的应急预案，但指国务院会根据实地情况持续评估各外交使团的安全与人员配置状况，并适时调整人员规模。

今年2月下旬美伊战争爆发后不久，美国国务院下令中东地区几乎所有外交机构的非紧急岗位人员及家属撤离。这造成近六个月的不确定状态，相关人员不清楚使馆能否恢复正常运作，也不确定外交官何时能够重返岗位。一旦“缩减运营”计划最终敲定，对于这些处于流离失所状态的美国外交官及家属来说，局势或许能变得更加明朗。

报道指，在美国和以色列发起军事行动之前，美国国务院并未削减在中东地区大多数使馆的人员配置。战前，仅黎巴嫩和以色列分别处于“强制撤离”和“授权撤离”状态。

短短数周内，随着中东地区各处的美国外交设施遭到伊朗及其代理人的袭击，美国国务院下令非紧急岗位人员及他们的家属撤离巴林、伊拉克、约旦、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋。

美国驻科威特大使馆于3月全面暂停运作，直到6月下旬才恢复针对美国公民的紧急服务，目前仍处于“强制撤离”状态。美国驻阿曼大使馆则处于“授权撤离”状态。

人员突然缩减让外交官及家属仓促应对，不得不重新寻找住处，并为子女办理回国入学手续，其中许多人原本还有数年任期。不过，由于使馆缩编状态维持多久仍不明确，这些家庭回国后难以作出长期生活安排。一旦使馆恢复正常运作，他们又需迅速返回中东。

一名外交官的配偶告诉CNN，他们一家“这段时间以来一直在不同的临时住所间辗转”，因为无法承担签署长期租约后可能产生的违约费用。