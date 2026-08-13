德国政府周三宣布，将废除一项允许14和15岁青少年在父母陪同下购买并饮用酒精饮料的法律条款。

德国政府周三（8月12日）在声明中指出，取消这项所谓的“陪同饮酒”规定，旨在“保护年轻人免受饮酒带来的严重健康与社会影响”。

目前在德国，饮用啤酒、葡萄酒和香槟的最低年龄为16岁，饮用烈酒及其他高酒精度饮品的最低年龄则为18岁。

这项法律修订案在正式生效前，还须获得议会批准。

德国法定医疗保险基金协会（GKV）称这是对公共卫生的一项“有力且重要”的推动。GKV发言人兰茨告诉法新社：“儿童和青少年远离酒精的时间越长，对他们的健康就越有利。”

他强调：“鉴于酒精在社会上被广泛接受，我们必须时刻提醒自己，饮酒有害健康。”

据德国卫生部统计，德国人均年酒精消费量约为10升。这意味着，尽管消费率呈下降趋势，但从国际标准来看，德国的酒精消费水平依然很高。

2024年的一项研究显示，在12至17岁的青少年中，有6.9%的女孩和12.4%的男孩至少每周饮酒一次。这一比例不到2004年同类数据的一半。