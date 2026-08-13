（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京首次访问与日本存在主权争议的千岛群岛，引发日本强烈抗议。

俄日关系一直受领土争议困扰。千岛群岛（Kuril islands，日本称北方四岛）位于俄远东堪察加半岛与日本北海道岛之间，1945年被苏联占领。

克里姆林宫星期四（8月13日）发布普京登岛视频，据俄媒体报道，他视察伊图鲁普岛（Iturup，日本称择捉岛）上一家水产品加工厂，并品尝鱼子酱。

在访问千岛群岛之前，普京星期三视察在附近萨哈林岛（Sakhalin）举行的俄太平洋舰队军演，并与守卫俄远东边境的军事指挥官们举行会谈。

普京当时在讲话中谴责日本以乌克兰局势为借口对俄实施无端制裁，并批评日本本月初发布的防卫白皮书将俄罗斯列为主要威胁来源之一。

他说：“我想指出，我们并未威胁日本……恰恰相反，是日本对我国提出了领土主张。”

普京说，尽管俄罗斯对千岛群岛的拥有权已“作为二战后形成的现实被载入国际文件”，但俄罗斯仍准备寻求与日本达成和平条约来解决这一争端。

针对普京访问主权争议岛屿，日本首相高市早苗说，无论从历史上还是根据国际法，北方四岛都是日本固有领土。她称普京此行“伤害了日本国民的感情，是绝对无法容忍的”，这也使日俄“中长期内恢复关系变得更加困难”。

日本外长茂木敏充则召见俄罗斯驻日大使提出“强烈抗议”。

这是俄罗斯国家元首或政府首脑第六次访问千岛群岛，前总理梅德韦杰夫2010年至2019年曾四次登岛，现任总理米舒斯京‌2021年登岛。

千岛群岛在军事上具有极高的战略价值，是俄罗斯太平洋海岸线的前哨阵地。此外，千岛群岛海底拥有丰富的天然气、石油等矿产资源。