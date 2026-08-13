（华盛顿综合电）由于政府支出增加、关税收入减少，美国7月份联邦财政赤字激增至4320亿美元（约5530亿新元），创历来7月份最高纪录。2026财年还剩两个月，但截至7月底累计赤字已达1.799万亿美元，超过2025财年全年赤字。

美国财政部星期三（8月12日）发布7月份财政收支报告，联邦政府开支比去年同期大增1410亿美元，增幅高达48%。部分原因是8月份的多数福利支出提早在7月发放，将支出显著推高990亿美元，使得7月份的未经调整政府支出同比增加22%至7660亿美元，创历来7月最高。

7月份联邦赤字不仅创历来同期最高，也创下2021年3月以来单月最高纪录。当时美国政府因发放冠病疫情援助配套，单月赤字达到6600亿美元。

美国国债利息仍是推高赤字的主要因素，在7月份同比增加260亿美元。2026财年截至7月份的首10个月国债利息总计1.17万亿美元，同比增15%，部分原因是国债收益率上升了。

另一方面，7月份的联邦政府收入减少1%，至3340亿美元；这包括美国海关与边境保护局的净收入陷入85亿5000万美元赤字。美国联邦最高法院今年初推翻特朗普总统依据《国际紧急经济权力法》实施的大规模对等关税后，海关处理的关税退款在7月份达到333亿8000万美元，少于6月份的492亿美元退款。

特朗普在对等关税被判违法后，通过其他法律途径重建关税，包括上个月向全球60个贸易伙伴征收10%或12.5%的“强迫劳动”关税。美国国会预算办公室如今预计，2026财年全年的关税收入将比2月预测的减少约2500亿美元。