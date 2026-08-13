据阿曼当局周三发表的最新声明，一艘油轮泄漏的石油已导致部分海滩受到污染，受影响海岸线或长达40公里。

阿曼当局本月10日曾说，正在全力控制其海域附近的漏油事件。当时，泄漏已污染近400平方公里的海域，监测数据显示油污距海岸线约7公里。

据路透社报道，6月初，载有约80万桶石油的“卡罗琳·贝曾吉”号油轮首次报告在也门附近海域遇险，疑似发生爆炸，并于6月30日在阿曼附近海域搁浅。目前尚无任何一方声称对袭击负责。

负责处理油轮溢油赔偿事宜的国际油污损害赔偿基金告诉路透社，由于该事件被视为“战争行为”而非单纯事故，基金不会承担清理费用。

近期卫星图像显示，泄漏面积已超过600平方公里，并在季风季节强风和洋流作用下迅速扩大。

分析人士指出，这艘油轮将在风浪持续冲击下继续解体，若所载货物全部流出，泄漏量或高达4000万加仑至5000万加仑。

阿曼环境管理局敦促渔民、沿海游客和公众，若发现任何受污染物质，切勿靠近、触摸或处理，并及时向有关部门报告。