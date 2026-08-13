（华盛顿综合电）知情人士透露，美国总统特朗普7月从土耳其北约峰会离开时秘密换乘专机，是因为遭到肩扛式导弹袭击威胁。

特朗普7月初在土耳其出席北约领导人会议后，在媒体镜头前登上一架旧“空军一号”飞机，随后却通过餐车秘密转移到一架美军C-32A运输机上，飞往英国。

路透社星期三（8月12日）引述一名知情人士报道称，这个举动是因为有人威胁称“空军一号”可能面临肩扛式导弹攻击。由于当前美国与伊朗关系高度紧张，美国特勤局认为这道威胁可信且迫在眉睫，这才启动非常规行动。

据消息人士透露，当时随特朗普秘密转移的还有一小群助手，包括战争部长赫格塞斯、白宫助理哈普、诺塔和斯卡维诺。国务卿鲁比奥和财政部长贝森特等美国高级政府官员、白宫幕僚和随行记者，则留在“空军一号”上。

另一名知情人士告诉路透社，敌视特朗普的势力并无明确计划实施这一威胁，只有意图，因此这两架飞机才获准飞行。

米切尔航空航天研究所执行主任伯基认为，报道中的威胁可能是一种新型热寻导弹，它能追踪高温飞机发动机，比传统雷达制导武器更难探测，已日益引起军事策划人员关注。

伯基称，这类导弹的其中一种型号是伊朗的SA-67，它配备简单的导轨发射器，相信同时也使用热寻制导和激光制导系统。此外，俄罗斯也制造了一种肩扛式热寻武器，即9K333“维尔巴”（Velba）。