多瑙河水位达新低 罗马尼亚核反应堆将关闭
在多瑙河畔切尔纳沃德的另一座反应堆也因为多瑙河水位创历史新低而停运。 （路透社）
由于多瑙河水位创历史新低，罗马尼亚唯一仍在运行的核反应堆已与电网断开。至此，两座核电站均暂时停止供电。
路透社报道，国有核能源生产商“核电”（Nuclearelectrica）星期四（8月13日）宣布，多瑙河（Danube river）水位已迫使公司在7月下旬关闭一座反应堆。
这家国营公司在多瑙河畔的切尔纳沃德（Cernavoda）拥有两座706兆瓦的反应堆，占罗马尼亚发电量的五分之一。
罗马尼亚已宣布整个8月处于能源紧急状态，并呼吁企业和家庭在晚高峰时段自愿减少用电量。能源部说，已启动一座330兆瓦的褐煤发电厂，并补充说，还将依靠增加风力发电和水力发电（取决于水库可用水量）来弥补电力短缺。
能源部的声明指出，鉴于气温略有下降，预计晚高峰时段的电力需求将会降低。 “国家电网拥有约4000兆瓦的跨境输电能力，以支持电力进口……所有欧洲运营商都了解区域能源危机形势，并正在协调，保障安全地提供能源，确保所有受天气影响的电网正常运行。”
罗马尼亚政府已制定一套系统，必要时将分阶段、提前通知的方式切断工业用户的电力供应。此前，政府曾采取前所未有的措施，包括炸毁障碍石、疏浚河床以及在多瑙河中沉入装满石块的驳船，以改变河水流向，从而避免关闭反应堆。
今年夏天，欧洲经历数周破纪录的高温和破坏性野火，给电力供应、航运和公共卫生系统带来巨大压力。