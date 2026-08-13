由于多瑙河水位创历史新低，罗马尼亚唯一仍在运行的核反应堆已与电网断开。至此，两座核电站均暂时停止供电。

路透社报道，国有核能源生产商“核电”（Nuclearelectrica）星期四（8月13日）宣布，多瑙河（Danube river）水位已迫使公司在7月下旬关闭一座反应堆。

这家国营公司在多瑙河畔的切尔纳沃德（Cernavoda）拥有两座706兆瓦的反应堆，占罗马尼亚发电量的五分之一。

罗马尼亚已宣布整个8月处于能源紧急状态，并呼吁企业和家庭在晚高峰时段自愿减少用电量。能源部说，已启动一座330兆瓦的褐煤发电厂，并补充说，还将依靠增加风力发电和水力发电（取决于水库可用水量）来弥补电力短缺。

能源部的声明指出，鉴于气温略有下降，预计晚高峰时段的电力需求将会降低。 “国家电网拥有约4000兆瓦的跨境输电能力，以支持电力进口……所有欧洲运营商都了解区域能源危机形势，并正在协调，保障安全地提供能源，确保所有受天气影响的电网正常运行。”

罗马尼亚政府已制定一套系统，必要时将分阶段、提前通知的方式切断工业用户的电力供应。此前，政府曾采取前所未有的措施，包括炸毁障碍石、疏浚河床以及在多瑙河中沉入装满石块的驳船，以改变河水流向，从而避免关闭反应堆。

今年夏天，欧洲经历数周破纪录的高温和破坏性野火，给电力供应、航运和公共卫生系统带来巨大压力。