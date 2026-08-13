（华盛顿综合电）美伊战争导致霍尔木兹海峡石油运输量从战前每天约2000万桶骤降至约370万桶，迫使波斯湾产油国纷纷寻找替代出口路线，加速摆脱对这一重要航道的依赖。

《纽约时报》报道，波斯湾国家正斥资数十亿美元建设或扩建管道及其他基础设施，绕过霍尔木兹海峡。阿联酋正在建设新的原油管道，输送来自阿布扎比陆上油田的石油，并计划把绕过霍尔木兹海峡的输油能力提高一倍，达到每天360万桶。

沙特阿拉伯也在加快扩建全长1201公里的东西向输油管道，希望把现有每天700万桶的输油能力，再提高100万至200万桶。科威特则与沙特及其他阿拉伯国家讨论兴建管道，把科威特油田与红海或阿曼的港口连接起来。

伊拉克和约旦也重新启动拖延已久的管道建设计划。这条管道每天最多可输送100万桶石油至红海沿岸的亚喀巴港（Aqaba）。

除了建设替代输油路线，波斯湾国家也大幅扩大在韩国、日本和印度等亚洲国家的石油储存能力，确保即使霍尔木兹海峡遭封锁，亚洲市场仍有大量石油储备可供出口。

报道指出，这些应对措施显示，战争正改变波斯湾地区的石油业格局。波斯湾国家的政府和企业认为，在区域局势日益动荡的情况下，必须加强供应保障。即使美伊最终达成停火，波斯湾石油出口国也不愿再过度依赖霍尔木兹海峡这一单一运输通道。

得克萨斯大学奥斯汀分校能源分析师卡希尔说：“许多人认为，霍尔木兹海峡将再也无法像战前那样，承担同等份额的石油出口运输任务。全球没有任何国家愿意再次过多地依赖这一运输枢纽。”

他说，美伊战争爆发后造成的冲击，让能源生产商如今更加重视基础设施的安全，他们愿意为此承担更高成本，或牺牲一定效率。

特朗普称美国已掌控霍尔木兹海峡

另一方面，美国总统特朗普星期三（8月12日）说，美国已经并将继续掌控霍尔木兹海峡。

美国总统特朗普星期三（8月12日）在社交媒体发文说，美国已经并将继续掌控霍尔木兹海峡。（彭博社）

特朗普在自己的社交媒体Truth Social发文说：“美国完全控制了霍尔木兹海峡。我认为我们会守住它！我们的海上封锁被各方称为‘钢铁之墙’，伊朗毫无抵抗能力。”

特朗普多次声称美国已控制霍尔木兹海峡；伊朗方面则坚称自己控制海峡的大部分区域，并计划向过往船只收费。

面对美国的军事行动，伊朗以导弹攻击中东地区的美军基地，并袭击以色列及美国的波斯湾盟友境内目标，同时针对霍尔木兹海峡航运采取行动，阻断这一重要贸易通道，引发全球经济震荡。

特朗普上星期天（9日）接受美国新闻网站Axios电话采访时称，美国正低调处理与伊朗的冲突，并准备把重点放在封锁伊朗港口。他说：“我们在观望伊朗，他们面临严重的通货膨胀，以及没钱的事实。”