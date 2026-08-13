（纽约/华盛顿综合电）《华尔街日报》报道，美国陆军部队今年在德国的一场军事演习中与乌克兰无人机操作员正面对抗，结果美军落败。

知情人士透露，在这场名为“联合决心”的演习中，来自得克萨斯州胡德堡基地、在德国轮驻的美军装甲旅被乌军无人机部队轻易发现并击溃。

虽然美国多年来一直将无人作战系统作为现代战争的重要组成部分，但这场演习以及美国今年在伊朗遭受的人员伤亡，都暴露出美军在面对无人机时的脆弱性。

美国率先在战争中使用远程无人机，五角大楼近年来也耗资数十亿美元采购新无人机和反无人机技术，并组建专门部队来操作。然而，今年在中东战场，美军难以抵御伊朗远程无人机，为此蒙受人员伤亡、军机被击毁。

美国智库战略与国际研究中心学者科恩指出，近期战场经验显示，各类型无人机已成为现代战争不可或缺的装备，美军必须掌控无人机作战系统，但截至目前美军还未做到这点。

五角大楼拟在美国本土部署反无人机系统

面对日益增加的无人机威胁，五角大楼正加速在美国关键设施周围部署高功率激光和其他反无人机系统。五角大楼专项工作组负责人巴格纳蒂星期三（8月12日）说，国防部将在数日内与国土安全部和联邦航空管理局（FAA）签署协议，以便使用新技术在美国机场和其他设施上空击落无人机。

今年早些时候，得州埃尔帕索发生的一起事件凸显了各部门有必要加强协调。当时，海关与边境保护局使用了一台军方借出的反无人机激光器，但未充分知会FAA，以致FAA被迫关闭附近机场周围的空域。

美军太平洋基地衰败状态引发担忧

五角大楼助理监察长斯通8月6日发布通报警告，美国在太平洋地区的军事设施正处于令人担忧的衰败状态，引发外界对这些遏制中国关键基地的担忧。

监察人员对美国在太平洋地区11处军事设施进行检查，发现建筑物出现腐蚀和破洞、天花板坍塌，以及存在霉菌和石棉等问题。这些问题不仅影响到对美国军队战备至关重要的基础设施，也波及供驻军及其家属使用的设施。

通报中指出，太平洋司令部辖区内还存在其他关键基础设施方面的问题，包括为军事任务提供支持的供水和住房设施。虽然这并不直接影响到军队的作战能力，但对于支持驻军来说至关重要。

不具名的五角大楼官员说，许多设施建于上世纪70年代，加上地震、海啸等环境因素，以及人员和资金不足，导致设施严重退化。