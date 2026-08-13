（纽约综合电）美国对伊朗的军事行动至今未能使德黑兰屈服，如今特朗普政府再次押注曾经采取的“极限施压”手段，希望窒息式的经济压力能让伊朗政权投降。分析认为，这标志着特朗普政府对伊朗策略的显著转变。

特朗普在第一个总统任期内，曾对伊朗采取极限施压策略，但没能达到预期效果。不过，他和他的团队相信这次可以成功。

美国常驻联合国代表沃尔兹星期一（8月10日）告诉美国福克斯新闻：“由财政部长贝森特领导的‘经济狂怒行动’正在摧毁伊朗经济。”

特朗普日前也对美国新闻网站Axios发表类似言论，声称他对伊朗采取“低调”态度，还说伊朗当局已没钱发军饷。

他们的表态与一些分析人士的观点不谋而合。这些分析员认为，伊朗政权正处在经济崩溃的边缘，而且通过区域其他国家规避制裁的空间也越来越小。

美国财政部前制裁官员马莱基对彭博社指出：“包括阿联酋在内的一些司法辖区曾被用于规避制裁，现在它们对伊朗非法金融和贸易的容忍度已大幅下降，全球市场对伊朗商品依赖程度也有所降低，因此美国现有制裁措施会更有效果。”

然而从实际情况来看，美国对伊朗的几十年经济制裁，并未引发任何实质性的政治变革，也没能迫使德黑兰在核计划上让步，或者放松对霍尔木兹海峡的控制。分析认为，伊朗政权已根深蒂固，不会因制裁而改变。

尽管如此，一名白宫官员坚称，制裁和海上封锁已使伊朗彻底破产，特朗普在未来几个月里还有很多手段可以利用。

这名官员没透露特朗普的具体计划，但彭博社报道，美国依然可以加大德黑兰出售石油或将收益汇回国内的难度。不过，制裁力度每提升一级，外交成本就会增加，而且进一步的经济损失能否绝对转化为政治让步，也更不确定。

报道指出，美国可能的收紧制裁方案之一是打击中国和印度。这两个国家是伊朗石油的最大买家，中国占伊朗石油出口的90%以上。美国若制裁中印实体，将直接减少伊朗的石油收入，但也可能在中美元首拟议的9月会晤前，与北京制造新的紧张关系。

布鲁金斯学会专家奥汉隆告诉法新社：“伊朗的经济状况极其糟糕，根本无法进行任何有意义的石油运输，而且仍然受到制裁的困扰，也不能动用海外资产。可问题是，伊朗领导人真的在乎吗？我认为有点，但并不非常在意。”

一些观察家认为，伊朗最高领袖穆杰塔巴上周任命多名强硬派人士执掌关键安全职位，意味着伊朗政权正从防御转向进攻性的威慑战略，准备应对旷日持久的冲突。

伊朗伊斯兰革命卫队司令顾问纳克迪本周告诉国家电视台：“只要条件允许，命令下达，我们就必须能够深入敌方领土作战。”