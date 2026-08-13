日本共同社引述多名消息人士报道，首相高市早苗正考虑取消在8月15日二战终战纪念日参拜靖国神社的行程，并已就此进行协调。

共同社星期四（8月13日）引述消息透露，高市因顾虑到参拜靖国神社会给当前正在改善的日韩关系以及日美韩合作带来严重影响，以及亚太经合组织（APEC）峰会即将于11月在中国举行，为免触怒韩中，也为专注应对熊本地震灾后修复与重建，正考虑取消参拜活动。

高市上台后，日韩两国重启“穿梭外交”，韩国总统李在明1月间访问高市的故乡奈良，而高市5月也对李在明的故乡安东做了回访，两国的首脑外交互动进展顺畅。

日本一名外交官匿名分析：“如果高市参拜靖国神社，韩方会感到被背叛，日韩构建起来的良好关系基础也会受到严重冲击。”高市身边的官员也认为“首相不会到靖国神社参拜，因为这会使日韩关系复杂化”。

不过，日本各大媒体都揣测，高市更大的考量是秋季以后接踵而来的系列外交行程，包括联合国大会以及二十国集团峰会，尤其是即将在中国举行的亚太经合组织峰会。

高市上台后，因台湾问题相关言论导致日中关系降至冰点。7月27日的一场新闻发布会上，有记者问起高市与中国国家主席习近平会晤的可能性，她回应道：“我期待这会在亚太经合峰会上实现。”

报道称，如果高市不顾大局参拜，中国必将强烈反弹，高市与习近平会晤的愿望也将化成泡影。

时事通讯社引述一名与高市关系密切的自民党人指出，高市不参拜的另一个原因是顾虑到特朗普政府，美方并不希望因历史问题导致日中关系恶化。

二战后，日本用于供奉战争“英灵”的靖国神社，每年8月15日都会举行大规模祭祀活动。

自1978年靖国神社供奉二战甲级战犯，日本政要参拜靖国神社就成了日本与中韩等二战受害国外交上的敏感问题。那以后，执意在八一五终战日前往参拜的在职首相，有1985年的中曾根康弘及2006年小泉纯一郎。

2013年，前首相安倍晋三也在任内参拜靖国神社，引起中韩强烈反对，美国当时也表达深刻担忧，对日本领导人“采取加剧与邻国紧张关系的行动感到失望”。

那之后，日本首相任内都克制不参拜；几位后来的前首相如菅义伟、岸田文雄、石破茂，都只在春秋例行大祭供奉供品，终战日则自费献上玉串料（祭祀费）。

高市在任相前因其极右保守派政治立场，曾是靖国神社常客，包括担任阁僚期间都曾多次在“终战日”及春秋例行大祭期间前往参拜“英灵”。但自去年10月出任首相后，就按照历届首相的做法，在去年秋季大祭和今年春季大祭只自费献上祭品不参拜。