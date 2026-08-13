约旦河西岸的以色列移殖区居民近日封锁巴勒斯坦人住所引致谴责，向来支持移殖区计划的美国驻以色列大使赫卡比指这群人的行径恶劣。

赫卡比（Mike Huckabee）星期四（8月13日）在社交媒体X网站上写道：“那些实施这起骇人听闻的恐怖袭击，意图恐吓和骚扰这个家庭的人，他们的行径令人作呕。”

自星期天以来，约旦河西岸纳布卢斯市（Nablus）附近以色列移殖区居民封锁了巴勒斯坦人的房屋，其中包括一名美国公民的房屋。居民们说，他们的食物和其他物资供应已被切断。

多年来一直是定居者坚定支持者的赫卡比说，“这种流氓行径不可原谅”。他说，以色列是应其重要盟友美国的要求介入此事的。

6月11日，美国驻以色列大使迈克·赫卡比（中）在耶路撒冷以色列外交部出席耶路撒冷峰会。（路透社）

赫卡比曾任基督教福音派教会牧师，向来坚定地支持以色列的行动、反对巴勒斯坦人建国，因此他这次表态引人注目。

以色列军队于星期四对围困巴勒斯坦人的非法定居者采取行动。军方说，他们连夜第二次向该地区派遣部队，拆除了两个定居点，并拘留了一名以色列人。

法新社引述受困在其中一间房屋中的哈桑（Aisha Hassan）说：“定居者分散在附近山丘上的区域。到目前为止，没有人能够给我们送来食物和补给，因为该地区已被军队完全封锁。”

库斯拉市（Qusra）市长瓦迪（Abdel Azim Wadi）说，以色列军方在追捕定居者的同时，已对围困巴勒斯坦房屋者发布了临时驱逐令。

前一天，军队拆除了大部分帐篷，但目击者说，定居者仍然带着毯子坚守在原地。

与此同时，以色列在西岸重新启用了大型定居点加尼姆（Ganim），以色列撤离此处已20多年，这象征着现任政府快速扩张定居点的政策。

加尼姆是以色列在2005年根据前总理沙龙（Ariel Sharon）的撤离计划放弃的四个位于约旦河西岸的定居点之一。

约旦河西岸目前有300万巴勒斯坦人居住，还有约50万的以色列定居者。根据国际法规定，这些移殖区的建设违法。