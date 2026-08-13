一艘观光娱乐游船在土耳其西南部穆拉省费特希耶（Fethiye）附近起火，船上百多人弃船跳海避险。

新华社报道，当地时间星期四（8月13日）11时许，事故发生在旅游胜地费特希耶一处海湾附近。涉事游船当时正在航行，其厨房区域因不明原因起火，火势迅速蔓延。

报道说，事发时船上共有115人，火势扩大后，船上人员穿上救生衣跳海避险。土耳其海岸警卫队、海岸安全部门和医疗救援人员随后赶赴现场，附近船只也参与救援和人员转移。

法新社报道，当时，船上载着许多家庭，准备前往费特希耶附近的海滨度假胜地游玩。费特希耶尤其受到英国游客的欢迎。

官员说，这艘名为“皇帝”（Imparator）的游船，号称能为孩子们提供“难忘的冒险之旅”。船上的115名乘客和船员全部疏散到岸上，疏散工作主要由海岸警卫队执行。海岸警卫队说，他们疏散了107人，但没有透露其中有多少是孩童。

土耳其海事局在社交媒体X频道上说，11人因吸入浓烟送往医院，但据称均无“严重伤情”，但并未透露其中是否有儿童。

土耳其媒体发布的照片​​显示，游船已严重损毁。火灾原因正在调查中。

游船运营方在脸书上发表声明称：“我们的乘客和工作人员都安全无恙。”