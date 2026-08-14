美国总统特朗普星期四（8月13日）签署一项公告，以国家安全受到威胁为由，对进口无人机及零部件征收最高100%的从价关税。

综合路透社和法新社报道，白宫发布公告说，对于最大起飞重量超过25公斤、具备热成像能力或满足其他条件的无人机，美国将对无人机整机、停靠站和一些关键零部件征收100%的从价关税。一些尺寸较小或对国家安全影响较小的无人机及其他部件将被征收25%的从价关税。

公告还专门对来自多个国家或地区的无人机及其零部件设定15%或10%的进口关税税率上限，其中，来自欧盟、日本、列支敦士登、韩国、瑞士和台湾的无人机及零部件将被征收15%的关税，来自英国的无人机将被征收10%的从价关税。

白宫称，这些关税措施将“鼓励美国国内增加无人机及零部件生产”，并减少对外国供应链的依赖。

根据公告，新的关税措施将于9月3日生效。对于不是特别敏感的无人机部件或获得美国国防部豁免的产品和部件，新关税措施将在2027年2月9日生效。

公告同时授权美国商务部长卢特尼克建立让无人机及零部件制造回流美国的新投资机制。

特朗普在公告中说，这一决定基于美国商务部近期依据《1962年贸易扩展法》第232条款对进口无人机及其零部件给美国国家安全带来影响的调查报告。

根据多项研究，成立于2006年的中国公司大疆创新（DJI）近年来已占据全球无人机市场三分之二以上的份额。