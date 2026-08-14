美国航空母舰“亚伯拉罕·林肯”号持续部署中东超过250天，舰上生活条件引发外界关注。《华尔街日报》报道，美国正准备派“乔治·华盛顿”号接替林肯号，让这艘航母结束长期部署。

美国海军尼米兹级航母林肯号（USS Abraham Lincoln）搭载约5000名水兵和海军陆战队员，目前在中东支援美国对伊朗的军事行动。航母已连续约200天没有靠港，近期有报道称舰上出现基本物资短缺、饮用水问题、管道堵塞，以及人员心理健康状况恶化等情况。

美国官员星期四（8月13日）证实，8月初曾有一人从林肯号落水，但很快获救。《华尔街日报》报道也说，舰上长期无法靠岸，引发部分家属和民主党议员担忧，并要求海军说明航母何时能够返航。

美国官员说，派遣“乔治·华盛顿”号（USS George Washington）接替林肯号的计划，在外界关注舰上生活条件之前已经制定。

民主党籍参议员布卢门撒尔（Richard Blumenthal）日前致信战争部长赫格塞斯和代海军部长高雄（Hung Ca），要求就林肯号航母出现的问题作出解释。

他说，航母部署已超过250天，并有200天没有靠港，外界还反映舰上存在物资短缺、水污染、管道问题、士兵精神健康恶化及甲板安全隐患等问题。

另一民主党籍参议员加列戈（Ruben Gallego）呼吁由两党参议员组成代表团，登舰调查相关情况。

共和党众议员斯图茨曼（Marlin Stutzman）也说，将向五角大楼和政府部门了解最新情况。他13日接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时说：“归根结底，那些服役人员必须感到安心，知道他们得到妥善的照顾。”

美国MSNOW新闻频道报道，由于担忧林肯号航母人员的精神状况，约200名亲属6日在圣迭戈与代海军部长高雄（Hung Cao）等人会面，向海军高层直接表达他们的焦虑。

不过，美国海军发言人12日在给媒体的声明中称，“尚未发现舰上报告的有意自杀或自杀未遂事件有所增加”。

赫格塞斯13日也对媒体称，有关林肯号航母恶劣条件的报道“完全是歪曲事实”。他说：“我们确保每一艘军舰、每一名船员、每一位舰长在任何时候都能获得我们所能提供的一切。”

他同时说，美国有能力无限期维持对伊朗港口的封锁，因为美军可以通过轮换军舰，持续维持战区部署。