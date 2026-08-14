美国特朗普政府鼓励美国企业对外国网络犯罪团伙展开网络行动。白宫官员说，这将有助于应对勒索软件等网络祸害，但美国一些前官员和安全专家警告，这可能会导致混乱。

《纽约时报》星期四（8月13日）报道，根据美国总统特朗普星期三深夜签署的一份国家安全备忘录，特定美国企业可以在特定条件下与司法部及国土安全部合作，通过网络手段打击在外国活动的跨国网络犯罪组织。

这将允许美国企业对犯罪网络进行监控，并开展特定类型的黑客行动。由企业发起的黑客行动可能导致信息系统和网络包括虚拟和物理基础设施的中断、操纵或破坏。

报道称，此举将使美国与中国和俄罗斯等国更加趋同，中俄谍机构长期以来一直依赖私营企业黑客的帮助。

目前尚不清楚是否有美国企业以及哪些企业加入这项计划，但新措施标志着美国推行了数十年的网络安全政策出现重大转变。

过去，无论是共和党或民主党执政，美国政府通常优先考虑加强企业的防御能力，并将进攻性网络行动限制在美国军方和情报机构。此次举措使得特朗普政府官员数月来一直隐晦暗示的政策转变，有了更具体的说明。

白宫并未回应有关国家安全备忘录的询问，只表示相关行动将“基于情报”。特朗普政府在13日深夜发布这项命令前，并未向媒体进行简报。

与国家网络总监办公室共同起草备忘录的国家安全委员会网络政策主管内勒（Amanda Naylor），在领英贴文称，这份备忘录“将为美国提供新的工具，以保护美国人免受网络犯罪和欺诈的侵害”。

但许多美国前官员和一些安全行业高管表示担忧。他们认为，新举措可能难以付诸实施，并可能使本已变幻莫测的现代网络战进一步复杂化。一名美国前高级情报官员说，撇开其他问题不说，获批的美国企业可能会采取超出政府安全机构权限范围的行动。

微软威胁情报主管、前网络安全官员卡尔（Nick Carr）在社交媒体平台发文说：“确定网络犯罪活动的攻击源头是极其困难的，极少机构——包括政府机构——能够持续正确地完成溯源工作。”不过，他也说，13日发布的命令或有助于改进这方面的工作。