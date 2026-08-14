美国政府将贸易伙伴列为协助中国规避关税的潜在风险对象，并正在开发一套人工智能（AI）驱动的“边境侦测系统”，以打击此类非法行为。

综合彭博社和法新社报道，白宫贸易与制造业政策办公室星期四（8月13日）发布一份报告，指责数十个国家与地区参与了中国的“影子转运网络”，并根据“与中国相关的贸易规模、与中国经济一体化的深度以及使其易受转运活动影响的薄弱环节优势”，对这些国家进行了分类。

第一层级：多元化规模领头羊

与中国相关的商品绝对数量巨大、产业基础高度多元化，拥有对美出口的主要平台，转运风险隐藏在广泛的合法贸易流量中。

成员包括：加拿大、欧盟、印度、以色列、日本、墨西哥、韩国、台湾。

第二层级：规模领先且与中国经济高度融合的经济体/企业

贸易量巨大，且与中国相关的制造业、原材料采购、区域物流转运渠道的直接融合程度更高。

成员包括：巴西、印度尼西亚、马来西亚、泰国、土耳其、越南。

第三层级：体量较小、蕴含机遇的中国目标

规模较小，但拥有特定的战术优势，例如低成本劳动力、宽松的自由贸易区、保税仓库规则、战略性的边境或港口通道、独特的组装业务或有限的海关执法能力。

成员包括：新加坡、阿拉伯联合酋长国、菲律宾、柬埔寨、孟加拉、阿根廷、阿塞拜疆、智利、哥伦比亚、黎巴嫩、多米尼加、格鲁吉亚、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、老挝、摩洛哥、缅甸、阿曼、巴拿马、秘鲁、斯里兰卡、瑞士、乌兹别克。

白宫称，这份报告旨在解决长期以来对“非法转运”的担忧。所谓“非法转运”，是指货物可能通过关税较低的第三国转运，以规避美国总统特朗普实施的更高关税。

白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）对媒体说：“多年来，这种大规模的转运骗局让中国得以通过40多个国家洗白出口商品。”

纳瓦罗说，白宫正与美国海关与边境保护局密切合作开发一个AI驱动的“边境侦测系统”，以协助评估货物运输是否涉及转运。系统将分析货运数据、运输路线历史及其他相关资料，寻找可疑交易。

美国自特朗普第一任期于2018年对中国商品加征关税后，企业逐渐将部分供应链移出中国。经济学家指出，越南等国因此成为受益者。

特朗普于去年重返白宫后，对美国贸易伙伴加征了一系列关税，这加剧了中国进口商品面临的关税压力。

AI供应链公司Exiger预估，2025年2月至2026年2月期间，非法转运货物的价值中值达到750亿美元（约960亿新元），这相当于190亿至340亿美元的关税收入损失。