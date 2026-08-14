知情人士透露，美国肯尼迪表演艺术中心董事会星期四（8月13日）再次投票通过在中心大楼外墙添加美国总统特朗普姓名，以及关闭中心主楼两年进行翻修的计划。

彭博社引述一名知情者说，肯尼迪中心董事会13日召开线上会议，决定在中心大楼外墙主标牌下方添加“由唐纳德·特朗普总统修复和翻新”字样。此外，董事会还投票决定关闭中心的主楼两年以进行翻修，较新的剧院翼楼继续开放。当前的肯尼迪中心董事会主要由特朗普挑选的人员组成。

知情者说，肯尼迪中心将刻上特朗普的姓名，以纪念特朗普在中心翻新过程中发挥的作用。由于有关决定尚未公布，知情人士要求不具名。他说，肯尼迪中心董事会将向法官提交有关计划。

这一决定遭到董事会当然成员（ex-officio member）、民主党参议员怀特豪斯（Sheldon Whitehouse）的强烈谴责。

怀特豪斯发表声明说：“今天这场闹剧般的会议清楚表明，由特朗普任命的肯尼迪中心董事会认为自己可以凌驾于法律之上。董事会再次投票决定将特朗普总统的姓名加在这栋建筑物上，这是对法院命令的公然蔑视。”

同为中心董事会成员的民主党众议员乔贝蒂（Isabelle Betty）在发给媒体的电邮中批评董事会最新决定。她说，当天的决定“和之前的做法如出一辙”，显然是为了规避法院裁决，也公然违背国会通过的法令。

报道说，肯尼迪中心董事会的两项决定都需要接受法院审查，肯尼迪中心需要在下周之前向法官提交具体方案。

2025年12月，肯尼迪中心董事会投票决定将中心更名为“特朗普－肯尼迪中心”。特朗普的姓名随后被加在中心外墙和网站上。乔贝蒂立即向法院提起诉讼，要求撤销更名决定并移除特朗普姓名标牌。

今年5月，哥伦比亚特区联邦地区法院法官库珀裁定，未经国会批准不得更改肯尼迪中心名称，并下令中心在14天内从外墙和官方材料中移除特朗普姓名，同时中止中心关闭两年进行翻修的计划。

特朗普政府和肯尼迪中心董事会提出上诉，6月12日被哥伦比亚特区巡回上诉法院驳回。肯尼迪中心6月13日拆下特朗普姓名标牌，但标牌位置一直被篷布遮盖。