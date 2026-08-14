朝鲜将美国新核战略视为重大威胁，称将不断升级强化自卫核遏制力，以彻底粉碎任何核威胁。

韩联社引述朝中社星期五（8月14日）报道，朝鲜军事评论员13日发表文章，提及有关美国正在讨论以低当量战术核武器为重点的新核战略的外国媒体报道，指美国的核战略正从所谓的“威慑使命”转向“实际使用”，变得更具攻击性。

文章称，美国的新版核学说严重破坏全球核平衡，加剧核军备竞争，并将全球安全环境推向核战争爆发的边缘。文章指美国加大核武器实战应用的可能性，与韩国签署朝鲜半岛核威慑核作战指南，开展核咨商小组（NCG）机制，对日本提供延伸威慑。因此，美国新核战略的最优先适用对象可能正是朝鲜半岛。

另外，朝鲜当天还通过外交部发言人发表谈话，抗议韩美“乙支自由护盾”（UFS）联合军演，称朝方坚决不容许任何威胁和挑战，将更为明确地表达对敌立场，并负责任地行使正当防卫权。

朝鲜外交部说，美韩大规模战争演习导致朝鲜半岛和周边地区的安全局势较往年进一步恶化和升级。美日韩三角军事合同体制正演变为核同盟，日韩加紧军事扩充，这凸显动用美韩军事资产和战争执行力的“乙支自由护盾”的危险性。

据此，在此次演习期间，朝鲜可能发射导弹或实施军演予以反制，朝鲜半岛危机恐再次升级。朝鲜8月6日和12日向东部海域发射弹道导弹。

韩美将于8月17日至27日举行“乙支自由护盾”例行联合军演。