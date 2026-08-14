美国总统特朗普下令美国海军建造最新航母时放弃电磁弹射系统，换回旧式的蒸汽弹射系统。美媒称，这一变更可能要花费数十亿美元。

路透社报道，根据白宫网站星期四（8月13日）消息，特朗普当天签署一项国家安全备忘录，允许海军在海外建造舰艇，并下令海军放弃航母上用于弹射战斗机的电磁弹射系统（简称EMALS），转而恢复使用蒸汽弹射系统。

备忘录要求五角大楼和美国海军在60天内向特朗普提交移除电磁弹射系统的计划。

这一设计变更将应用于正在建造的第四艘“福特”级航母（Gerald R. Ford class）“米勒”号（USS Doris Miller），前三艘福特级航母采用电磁弹射系统。米勒号预计2034年年初交付。

亨廷顿·英格尔斯公司（Huntington Ingalls）是福特级航母的主要承包商，公司股票在纽约盘后交易中小幅上涨。

根据五角大楼文件，截至今年3月，作为美国新型航母的第一艘福特号已完成3万6863次电磁弹射。

特朗普曾多次批评美国海军使用的电磁弹射系统，他指电磁弹射系统比蒸汽弹射系统昂贵，而且效果不佳。

上月，特朗普在宾夕法尼亚州的一场国防峰会说：“他们为电磁弹射系统花了数十亿美元，但根本不好用。效果差远了，而且太复杂。”

特朗普13日签署的备忘录还允许海军在海外建造军舰，这是数十年来的首次。已在美国造船厂进行了大量且持久投资的外国造船企业，将临时获准在母公司本土造船厂建造至多两艘军舰，并弥补快速周转方面的缺口，从而在美国本土造船厂所造军舰以外作补充。

澳大利亚国防造船企业奥斯塔（Austal）11日说，寻求拓展美国国防市场的韩国财团韩华集团（Hanwha Group），已提议以高达12亿美元（约15亿3574万新元）的价格收购奥斯塔的美国业务。

特朗普的备忘录还指示战争部长赫格塞斯建第五个海军造船厂，以提高美国维修潜艇和航母的能力。