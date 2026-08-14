（加利福尼亚综合电）科学家分析指，一场异常强烈的厄尔尼诺现象增加了2026年超越2024年、成为有记录以来全球最热年份的可能性。此外，预计2027年将创下新的高温纪录。

非营利研究机构“伯克利地球”（Berkeley Earth）首席科学家罗德星期四（8月13日）在报告中指出：“未来一年左右，我们很可能会目睹一些相当剧烈的变化。它将带来通常要再过10年，甚至更久才会出现的天气状况。这将是一件大事。”

科学家通过监测热带太平洋东部特定海域的海面温度来评估厄尔尼诺现象的强度。据预测，该海域的温度将异常升高，比正常水平高出4摄氏度。相比之下，2015年至2016年那次厄尔尼诺事件期间的升温幅度为2.75摄氏度。

据伯克利地球的数据，这场始于6月的厄尔尼诺现象来势汹汹，使2026年成为最热年份的概率，从7月份的12%，上升到8月份的69%。

厄尔尼诺现象恐加剧伊朗战争经济冲击

科学家警告，在许多国家，尤其是新兴国家，厄尔尼诺现象带来的极端高温和倾盆大雨，料将加剧因伊朗冲突而引发的经济困境。例如，海水变暖已导致秘鲁的凤尾鱼捕捞活动被迫叫停。

伯克利地球科学家豪斯法瑟告诉彭博社：“厄尔尼诺现象就像是气候遭受的重重一击。它将引发各种各样的混乱局面。”