（滨海克拉克顿综合电）英国右翼改革党领袖法拉奇在自己辞职触发的国会议席补选中胜出，但却被讽刺剧演员扮演的候选人垃圾桶脸伯爵（Count Binface）拿下逾四分之一选票。

法拉奇在星期五（8月14日）早上公布的计票结果中赢得62.8%的选票，保住了滨海克拉克顿国会议席。演员哈维（Jonathan Harvey）扮演的垃圾桶脸伯爵则拿下26.7%选票，比选前民调更高。补选投票率只有44%，远低于2024年大选的59%。

法拉奇并未在选举成绩公布时现身计票站现场，避开与选举对手碰面。他声称收到警方的可靠线报指现场可能面对有组织的干扰活动。他也取消当天稍后的胜选演说。

在选举成绩揭晓前，法拉奇在一个宴会上对记者说：“如果我在赢得压倒性胜利后还跑上台被那些无名之辈羞辱，就真的糟透了。”

法拉奇近日陷入漏报收入和收取海外富豪捐款等财务丑闻，正被国会调查。他上月突然辞职，宣称要将议员资格交由选民决定，将补选营造成“民意对抗体制”的斗争。

英国分析指，法拉奇虽然获胜，但国会过后仍会继续调查他的财务问题，意味着制造补选并未让他脱身。此外，所有主流政党都拒绝参选，也让法拉奇失去舆论主导权。

他的主要对手垃圾桶脸伯爵的选举政见包括为冰淇淋圆筒制定价格顶限、征召任何在公共交通上使用手机的人入伍等，显然意在恶搞。

垃圾桶脸伯爵在计票站受访时对选举结果表示尊重，并说挑战法拉奇是他“谦卑的使命”。