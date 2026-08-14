澳大利亚悉尼机场在不到两周内发生三起飞机险些相撞事故，其中两起发生在同一天，交通部门已展开调查，确定事故起因。

法新社报道，澳大利亚交通安全调查员星期五（8月14日）称，星期天上午，一架维珍澳大利亚（Virgin Australia）航空的737客机，在获得空中交通管制员的起飞许可后，机组人员发现一架昆达士航空（Qantas）飞机正在前方滑行通过跑道。

机组人员将飞机停在距离另一架同样获得许可滑行通过跑道的飞机约一公里处。

当天早些时候，一架捷星航空（Jetstar）的飞行员被迫紧急制动，避免与一架卡塔尔航空（Qatar Airways）的飞机相撞。

此前，两架昆达士航空飞机在7月27日也曾险些相撞，当时它们都已获得起飞许可。

运输安全局局长米切尔（Angus Mitchell）星期五说：“我们将全面、及时地调查任何可能导致这些事件发生的组织或系统性问题，”。

他补充道：“我们会查看所有证据，包括当时机场有多繁忙，以及控制塔台当时的人力配置。”

人们也质疑为何事件发生后过了这么久才通报。米切尔回应说，机场星期天正在进行监管或培训工作。

他说：“我们知道当前正是航空服务部门在招聘、培训和认证空中交通管制员方面的重要扩充期。”。

“我们目前知道的是，发生了三起本不应该发生的事件。我们须要查明原因。”