（华盛顿综合电）美国总统特朗普签发公告，对进口的无人机和零部件征收高达100%的关税，以减少美国对入口无人机的依赖，并推动国内无人机的生产。

白宫星期四（8月13日）发声明说，根据总统公告，基于国安考虑而列为高度敏感的特定重量或具备特定功能的进口无人机将面对100%的从价关税，重量较小的无人机的关税是25%。

不过，从欧盟、日本、列支敦士登、韩国、瑞士和台湾进口的无人机和零部件，关税最高为15%，英国的无人机则是10%；这些关税将于21天后生效。至于敏感度较低的无人机零部件，新关税将在180天后生效。

特朗普在公告中说，商务部长卢特尼克调查后发现，外地生产的无人机进口渗透率很高，而且美国在无人机和零部件方面过度依赖海外来源。调查确认，来自某些国家的实体无人机和相关零部件“构成安全风险”，而且美国本土的产量不足以应对安全需求。

彭博社的报道指出，特朗普政府这项关税措施或对中国无人机市场产生显著影响，目的是在中美元首即将在下月举行峰会之前加大施压。

中国目前是无人机的最大生产国。截至去年，总部在深圳的大疆创新占据了美国商业无人机市场约70%的份额。

美国之前已针对中国在先进技术领域的主导地位采取抑制行动，包括由联邦通信委员会限制进口包括大疆新款机型在内的外产无人机，近期也针对部分外产机器人和逆变器颁布禁令。这些举措招致中国商务部反制。

美法院：特朗普政府可征收小额包裹关税

另一方面，美国国际贸易法院星期四裁定，特朗普政府可继续对800美元（约1023新元）以下的小额包裹征收关税，推翻了美国商家的上诉。

法院认同，关税豁免属于“优惠”，撤销豁免在紧急权力法下是允许的。

特朗普随后在个人的社交媒体Truth Social发文称，这项裁决是一项“重大胜利”，有关豁免已成了被“关税欺诈者”和其他不法分子利用的巨大漏洞。

特朗普去年取消小额包裹关税豁免，理由是要防止小额包裹被利用来逃避关税和走私。这引发小商家担忧它们无法像大型电商那样有能力承受关税的冲击，因而提出上诉。

特朗普政府当时援引紧急权力法中的条款，指出这个法令赋予总统权力，可“废止、撤销、阻止或禁止”行使与财产相关的特权；这为特朗普叫停有关豁免措施提供了法律依据。



