在强风助长下，欧洲中部国家克罗地亚的林火蔓延至南部沿海小城奥米什（Omis）附近，迫使近千人撤离，住宅和车辆受到威胁。

法新社报道，150多名消防员星期五（8月14日）在洛克瓦罗戈兹尼察（Lokva Rogoznica）一带奋力扑救，试图控制迅速蔓延的火势。大火也染红约8公里外的奥米什的夜空，迅速席卷周围的松树林和植被，随后蔓延至居民区，摧毁了房屋和车辆。

这场山火是克罗地亚近期发生的最新一起山火。克罗地亚正经历持续高温，亚得里亚海（Adriatic Sea）沿岸多个城镇近日气温创下历史新高。

新华社引述消防部门当地时间星期五早上发布的信息说，200多名消防员和90多辆消防车正在现场灭火，仍有消防车赶赴起火地。一艘海军登陆舰停泊在奥米什港，随时准备运送撤离人员。

约有1000人于夜间安置在作为紧急收容所的小镇体育馆。当地N1电视台星期五早间报道说，奥米什附近的克罗地亚第二大城市斯普利特特（Split）临床医院中心，收治了不少火灾中的伤者。

据N1电视台报道，约有19人接受救护车治疗。地方官员说，两名身受重伤民众已经转送往约25公里外斯普利特的医院治疗。

科学家指出，气候变迁导致高温与干旱，为今夏欧洲各地野火创造“理想条件”，法国、西班牙和希腊情况尤为严重。巴尔干地区也已经历经数波热浪。