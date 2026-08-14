（华盛顿综合电）根据美国法律，美国海军的主力舰艇必须在美国国内造船厂建造，这既是为了防止军事机密外泄，同时也意在惠及美国造船业。不过，特朗普星期四（8月13日）签署国家安全备忘录，数十年来首次允许获得美国海军订单的外国造船商在美国境外建造船舰。

根据备忘录，外国造船商若对美国造船业进行“显著及长期投资”，为美国创造工作岗位并培训美国劳动力，将可获得临时准证在其位于美国境外的母公司船厂为美方建造最多两艘船，以加速填补交付缺口。

备忘录指出，美国造船业产能不足、缺乏竞争力，导致美国海军六个主要造船项目积压大量订单。此外，美国造船工业基础萎缩，加上周边供应商群缩减，导致工期延误加剧、成本持续上升。

特朗普也在备忘录中指示战争部长建造第五座海军造船厂，以提升潜艇和航空母舰的维修能力。这将是美国80多年来第一次兴建海军船厂。

特朗普下令弃用新航母电磁飞机弹射系统

特朗普同时下令美国海军摒弃一个他称为“性能不佳且太复杂“的航母战机飞行启动系统，改用回传统的蒸汽弹射器。这意味着正在建造的第四艘福特级航母米勒号（USS Doris Miller）将放弃之前三艘航母所采用的电磁飞机弹射系统（Electromagnetic Aircraft Launch System）。

这一设计更动预计将花费数亿美元。备忘录要求五角大楼在60天内提交移除电磁弹射系统的计划。

第一艘福特级航母福特号（USS Gerald R. Ford）的电磁弹射系统几年前确实一再出问题，引起特朗普的关注。他多次批评电磁弹射系统比蒸汽弹射系统昂贵且效果不佳。

就在上个月，他还讲述一名军人抱怨电磁弹射系统难修，“还是蒸汽弹射系统较好，用锤子和喷灯就能修好”。

美国海军2009年选用电磁弹射系统，理由是它能降低全生命周期成本，维护需求低于蒸汽弹射器，且对舰载机产生的物理应力较小。

福特号一年的养护成本比使用蒸汽弹射系统的尼米兹级航母少1亿美元（约1亿2800万新元），船员少500人，因为不需要那么多技术人员来操作电磁弹射系统。

法国海军也采用电磁弹射系统，虽然初期曾遇到问题，但目前已成功完成数千次弹射作业。

对于米勒号将放弃使用电磁弹射系统，该系统制造商通用原子公司（General Atomics）说，由于制造过程已完成近50%，改变方向将带来显著的成本、脱期和整合风险。