日本千叶县星期四（8月13日）晚遭遇破纪录强降雨，导致多个城区严重积水成灾，并引发大范围停电。日本气象厅当晚发布最高级别的红色暴雨警报，指示40万人避难。当局通报，一夜豪雨造成八人死亡。

星期四晚，千叶县遭遇持续性强降雨，市中心中央区24小时降雨量达到创纪录的351毫米，相等于当地约三个月的降雨量。

8月14日，千叶县大网白里市的洪水仍未消退。（路透社）

日本气象厅紧急对千叶市、市原市、佐仓市等22个市町村发布“暴雨特别警报”，指示40万人撤离，以防洪水等灾害危及生命。这是当局今年引进新防灾信息系统后，首次发布这一级别的严重警报。

日本放送协会（NHK）画面显示，千叶县多个城区，包括市川、船桥、市原等地积水严重；大网白里市多处洪水直到隔天下午仍未消退。

8月14日，大网白里市一家7-11便利店浸泡在洪水中。（路透社）

电视画面可见，大量车辆漂浮在洪水中。消防人员展开救援时，一些人无法打开车门逃离，积水一度淹至胸口。一名66岁妇女长时间被困在遭水淹没的计程车内，获救时已生命垂危。

据市川市消息，市内一些地区发生山体滑坡，当地的公寓周边道路堆满泥沙。此外，由于供电设施浸水，千叶县约4万6550户家庭断电。

陆空交通严重受扰 大量旅客滞留

位于千叶县的成田机场也受到严重影响。连接东京市中心的巴士和列车首次同时停运，导致傍晚抵达的约7000名旅客整夜滞留航站楼。

由于连接东京市中心的巴士和列车同时停运，大批抵达成田机场的旅客滞留航站楼。（路透社）

一名旅行归国的大学生在机场过夜后说：“感觉就像身处一座内陆孤岛。即便机场发放睡袋、水和应急食品，但这突发的情况让人紧张，彻夜难眠。”

陆路与铁路交通瘫痪，也使千叶县内多个车站人满为患。许多乘客无处休息，只能坐在地上等到天亮。

一名在酒酒井站等了一整夜的妇人说：“没想到只是出门买点东西，竟然回不了家。一整晚雷电交加，感觉天都快塌了，太可怕了。”

大网白里市强降雨过后，多处洪水星期五（8月14日）仍未消退，当地居民外出时得涉水行走。（路透社）

近年，被称为“游击豪雨”的间歇性暴雨引发的洪水灾害，在日本频现。

东京大学河流工程学名誉教授池内浩二指出，此次灾害为“内陆洪水”，多发生在城市地区，主要原因是短时间内降雨量过大，远远超出污水系统的排水能力。

报道称，根据日本国土交通省统计，2014年至2023年间，洪水灾害造成的损失达4.3万亿日元（约345亿新元），其中约35%、即1.5万亿日元来自“内陆洪水”。