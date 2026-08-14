超大型油轮正以更长时间的“暗航”方式穿越霍尔木兹海峡和曼德海峡，将原油运出中东。这一关闭应答器的应对策略比伊朗战争爆发初期持续更长。

彭博社报道，自2月底伊朗战争爆发后的数周内，运载非伊朗原油的船只开始关闭应答器以避免被发现。当时，这些船只通常只会在穿越霍尔木兹海峡期间关闭应答器数小时。

如今，这类隐秘航程有时会持续一周甚至更长时间，油轮重新出现时甚至可能已远在数千公里之外。这让船舶追踪机构难以判断其间究竟发生了什么，而所谓的“短途转运贸易”的盛行又进一步加剧了这种困难。在这种模式下，原油会在霍尔木兹海峡外转移至其他船只。

近期一个典型案例是超大型油轮“罗马尼亚繁荣”号（Romania Prosperity）。它7月底在阿曼湾富查伊拉（Fujairah）附近海域消失，10天后又在附近重新出现。观察人士无法确定，它是否仍装载着原来的那批原油，抑或已将货物转运至其他船只，随后返回波斯湾装载新的货物。

另一艘超大型原油运输船“亚历山德罗斯”号（Alexandros）上月中旬在空载状态下从红海北部消失，上周则在印度附近重新出现，且已装载部分货物。与此同时，超大型油轮“科威特繁荣”号（Kuwait Prosperity）于7月初满载原油后在波斯湾失踪，10天后则出现在印度尼西亚附近。

船只关闭应答器主要是为了隐藏位置、避免遭到伊朗袭击。而由于运输利润丰厚，船东愿意承担通过这些危险咽喉航道的风险。最近几周，阿拉伯联合酋长国家石油公司甚至开始通过霍尔木兹海峡运输伊拉克原油。

海事信息分析公司“海洋信号”（Signal Ocean）高级市场分析师贝尔泽莱图（Maria Bertzeletou）指出，这些“暗航”以及货运市场的其他变化，“表明超大型油轮市场已经适应了一种不同的运营环境，已确认的油轮过航活动正越来越趋向于隐蔽化”。

根据“海洋信号”的数据，自7月14日美国恢复对伊朗海上封锁以来至8月初期间，约62%的原油和成品油油轮在穿越霍尔木兹海峡时处于“暗航”状态，而此前这个比率约为一半。“海洋信号”的数据并未显示这些船只关闭应答器的持续时间。