（巴拿马城/华盛顿/迪拜综合电）美国警告可能对伊朗实施永久性的海上封锁，并加大对德黑兰政府的经济施压。目前中东紧张局势加剧，美伊停火谈判陷入僵局，全球石油供应下降。

美国战争部长赫格塞斯星期四（8月13日）在巴拿马访问期间告诉记者，美军拥有足够的军事力量，维持对伊朗的海上封锁。他说：“美国海军可无限期维持这样的封锁，因为我们可以让船只轮替，我们必须，也会继续这么做。”

美军7月14日恢复对伊朗整个海岸线，包括港口和石油码头的封锁，禁止船只进出伊朗水域。封锁已对伊朗造成严重的经济损失。

美国财长贝森特星期四受访时警告，会在接下来一周宣布向伊朗实施“前所未见”的经济孤立措施，配合在霍尔木兹海峡的封锁，“阻止任何物资运入或运出伊朗港口”。

美国副总统万斯则在福克斯新闻节目上说，美国在伊朗战争中的首要任务是确保美国国内的石油和汽油价格保持低位，阻止伊朗获得核武器则位居其次。

法新社指出，万斯这番言论与特朗普对这场战争的定位形成鲜明对比。特朗普一再指出，发动战争的唯一目的是阻止伊朗获得核武器，即便这意味着美国人会在短期内蒙受经济损失。万斯的言论也凸显了战事如今聚焦于霍尔木兹海峡的控制权，这一议题已被伊朗推到谈判议程的首位。

特朗普星期三在社媒平台发文称，美国“完全控制”了霍尔木兹海峡。伊朗巴斯基民兵武装组织负责人塔伊布隔天反驳称，霍尔木兹海峡“在伊朗的控制和管理之下”。伊朗中央军事司令部当天迟些时候说，未经德黑兰许可，任何船只都不得通过霍尔木兹海峡。

美林肯号航母超长服役 船上军员状态引关注

随着美伊冲突局势陷入胶着，美国林肯号航母在中东地区服役已进入第九个月，且已250天未靠岸，船上服役人员的身心状态引发美国国会关注。据报，有船员试图跳海，船上的基本物资面临短缺，卫生情况恶化。

不过，赫格塞斯星期四坚称，有关船上情况的报道“完全失实”，军方确保所有船只的所有人员“在任何时候都能获得我们所能提供的一切支持”。

一名美国官员透露，华盛顿号航母正开往中东地区，以接替林肯号在当地服役。官员强调，这项调动是事先计划好的。