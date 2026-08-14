孟加拉国一家拆船厂发生有毒气体泄漏事故，造成至少八名工人死亡，另有五人失踪。

法新社报道称，目击者听到位于东南部港口城市吉大港（Chittagong）的拆船厂内传出尖叫声，随后工人们将部分受害者送往医院。

高级警官乔杜里星期五（8月14日）发布消息说，这起事故中已有八人死亡，当局正在搜寻失踪工人。他说：“已成立委员会调查这起事故，当局已下令对涉事拆船厂进行审计。”

他说，发生事故的费尔杜斯（Ferdous）钢铁拆船厂和回收厂为“绿色”合规设施。它收购的船舶此前用于运输液化天然气。

但消防官员布伊扬指出，船厂似乎违反了安全规程，因为在切割作业开始前，船上本应没有任何气体残留。他说：“接触到气体的工人死亡，而远离气体的工人幸存下来。”

布伊扬说，消防员从现场移出三具遗体，并发现几名昏迷的工人，将他们送往医院。

孟加拉国的拆船业分布在孟加拉湾吉大港沿岸25公里长的海域。它是世界上最大的拆船中心之一，雇佣了数万名工人。这个行业的安全标准和工作条件一直受到劳工组织和环保组织的密切关注。