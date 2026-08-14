（华盛顿综合电）特朗普政府周四（8月13日）发表报告，警告40多个贸易伙伴涉及中国的“影子转运网络”（shadow transshipment network），指他们有帮助中国规避美国的进口关税的嫌疑，并称美国未来将利用人工智能揪出违规行为。

被指为协助中国的经济体，包括美国的近邻加拿大和墨西哥，以及主要伙伴欧盟、印度、日本、韩国和台湾等，东南亚多国包括新加坡、马来西亚、菲律宾和越南也被列入其中。

美国“影子转运网络”的三类经济体（联合早报）

白宫报告针对的是美国长期以来关注的非法转运问题，货物通过对美关税较低的第三国转运，以此规避总统特朗普实施的高额关税。

白宫贸易顾问纳瓦罗周四对记者说：“多年来这种大规模转运，让中国得以通过40多个国家为它的出口商品隐藏原产地。”

白宫贸易与制造业政策办公室在报告中将这些贸易伙伴分成三类：第一类多元化规模领导者，与中国相关商品数量庞大，而且产业基础多元化；第二类是规模领先，与中国经济高度融合的经济体，以及第三类是那些易被中国利用的经济体。东南亚有好几个国家被列入第三类，包括新加坡。

纳瓦罗周四接受彭博电视采访时说：“这基本上是对全球发出警告，不要试图欺骗美国。”

报告指出，除了中国通过转运让商品继续进入美国市场之外，“非法转运带来的收益，也让转运国自身获利。当地企业获得组装费、仓储收入、物流利润、港口费、报关收入、土地租金，以及出口加工区投资收益。政府则从就业、税收、外来投资和贸易增长中受益”。

报告综合了私营和官方的各类估算数据，以750亿美元（约960亿新元）作为转运货物的基准估算值，并以此推算出转运规避关税，每年导致美国损失190亿至260亿美元的关税收入。这也相等于导致约45万个美国就业岗位流失。

中国驻华盛顿大使馆向路透社表示，他们反对任何一方以牺牲中国利益为代价寻求达致协议，或做出破坏产业供应链的行为。大使馆发言人在电邮声明说：“如果出现此类情况，中方将坚决采取必要措施，维护自身合法权益”。

美国开发AI驱动边境监测系统 打击转运活动

另一方面，纳瓦罗周四说，白宫正与美国海关与边境保护局密切合作，开发一款由人工智能（AI）驱动的边境监测系统（detective border），在未来打击规避关税的转运活动。

这套系统将分析货运数据、运输路线记录和其他工具等多种信息。它能将货物运输数据与历史运输路线进行比对，核实生产能力与所有权关系，甚至能够分析包装方式和港口X光影像，从而发现申报内容与集装箱货物之间不符的地方。

根据美国普查局的数据，2025年从中国进口的商品总额降至3087亿美元，创下16年来的新低。与此同时，近年从墨西哥和越南的进口量却大幅增长。报告指出，因为受到特朗普此前加征关税影响，直接从中国进口的商品减少，但经由其他地区转运流入美国的进口却增加了。

彭博社分析说，转运避税并非新问题。特朗普在首个总统任期内对中国出口商品加征高额关税时，许多企业就通过实现供应链多元化，将部分制造业务迁出中国。这种所谓的“中国加一”策略，使大量投资涌入越南、柬埔寨和其他国家，当中的许多投资来自中资工厂。

后来特朗普重返白宫，又展开新一轮对特定国家的关税攻势，其中针对美国盟友及主要贸易伙伴的关税税率特别高，总额高达数百亿美元的关税，对合规经营的进口商造成沉重打击。白宫的报告承认，这些关税差异可能会增强企业进行非法转运的动机。