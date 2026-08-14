法国一名15岁少年因涉嫌与7月份波尔多机场（Bordeaux airport）附近发生的一起火灾有关而被捕。这场火灾造成两名消防员殉职。

路透社引述当地报纸《西南》（Sud Ouest）星期五（8月14日）的报道说，这名少年已移交司法部调查，据称他丢弃的烟头引发了火灾。波尔多检察官办公室尚未对此事作出回应。

法国内政部同日说，自7月以来，全国已有474人因涉嫌蓄意或过失引发野火被捕，其中包括183名未成年人。内政部此前曾说，受拘留者中约七成涉嫌纵火。

新华社引述官方的初步统计数字报道，今年入夏以来，法国各地野火过火面积累计已达约12万公顷。九成火情由人为引发。目前，西南部朗德省、西北部伊勒－维莱讷省等地的新发野火仍未扑灭。

入夏后接连来袭的热浪也助长了野火的发生。当前法国正遭受新一轮极端高温天气，本土96个省中，有75个省星期五发布高温橙色警报。

法国朗德省遍布干燥时极易燃烧的松树林。8月14日，卢格隆的朗德森林，野火肆虐。（法新社）

与此同时，法国当局已从法国西南部新阿基坦大区朗德省（Landes region）卢格隆村（Luglon）疏散525名村民。那里距离今夏曾遭受严重火灾的地区不远。

朗德省官员克拉夫勒尔星期五告诉记者，这场始于星期四（13日）的山火已烧毁1100公顷的土地，并已蔓延至距离卢格隆中心2公里范围内。

朗德省遍布松树林，这些松树林在干燥时极易燃烧。克拉夫勒尔说：“情况十分严峻，火势仍在蔓延。”他还补充说，已有500名消防员在六架飞机支援下执行灭火任务。

连续作业令法国消防力量不足的问题凸显。九个法国消防员工会星期四联合号召消防员罢工，要求法国政府解决消防资金不足、人手短缺、消防员职业健康缺乏保障等问题。