由于水位创历史新低，塞尔维亚东部多瑙河上的沙洲和搁浅船只重见天日，一艘第二次世界大战德国军舰残骸也随之浮出水面。

路透社报道，这艘船自1945年以来一直沉睡在普拉霍沃（Prahovo）的水下，如今锈迹斑斑的船体重现眼前。在普拉霍沃以北的诺维萨德（Novi Sad），许多停泊在码头的小船仍然搁浅。

普拉霍沃渔民卡拉利奇（Ljubisa Karalic）告诉记者：“这种情形前所未见，我们现在看到的这些沉船残骸以前从未像这样显露出来。”

今年夏天，欧洲接连遭遇破纪录的热浪，导致欧洲部分地区严重干旱，多瑙河和莱茵河等主要水道也受到影响。塞尔维亚境内的多瑙河水温徘徊在历史最高值28摄氏度左右。

塞尔维亚水文气象局的耶里尼奇（Jelena Jerinic）说：“多瑙河的流量已经打破纪录。鉴于上游河段预计会有降雨，我们希望这就是最低流量，降雨应该有助于改善水温状况。”

她警告，河流的生物多样性也正受到威胁。“高温加上低水量，会加速微生物和细菌的繁殖，同时消耗水中的溶解氧。”