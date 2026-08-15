法国宪法委员会星期五（8月14日）作出裁定，法国议会7月通过的《保护未成年人免受使用社交媒体所带来风险的法律》第1条款违反宪法，予以否决。第1条款禁止15岁以下未成年人访问社交媒体。

新华社报道，法国宪法委员会认为，保护未成年人免受社交媒体成瘾、孤立、色情内容诱导、网络骚扰和欺诈等风险属于正当目标，但相关禁令覆盖范围过广，没有根据平台功能、内容和实际风险加以区分，也没有考虑未成年人的年龄、成熟程度和家庭情况等个体差异，因此对交流自由造成“不必要、不适当且不成比例”的限制。

宪法委员会还指出，这一禁令实际上要求所有用户证明他们的年龄，但《保护未成年人免受使用社交媒体所带来风险的法律》未充分规定年龄核验的条件、方式、隐私保护措施等。

宪法委员会并未对这部法律其他条款是否合宪作出裁决。

法国总统府14日发布公报说，总统马克龙已要求总理尽快研究起草法律依据更稳健的新文本，既充分考虑宪法委员会裁决，也符合欧洲法律框架。

法国议会7月21日通过《保护未成年人免受使用社交媒体所带来风险的法律》，禁止15岁以下未成年人访问社交媒体，以防止未成年人接触可能引发焦虑或有害的内容。

根据法国议会通过的法案文本，除了在线百科全书和教育平台等少数例外，15岁以下未成年人不得访问在线平台提供的社交媒体服务。禁令原拟于今年9月1日起对新注册账号执行，并于2027年1月1日起覆盖已有账号。