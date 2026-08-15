美国拟致信数十个人工智能（AI）联盟成员，警告它们不要同时加入中国主导的竞争性倡议。

路透社看到美国致《人工智能机遇声明》（AI Opportunity Statement）35个签署方的信函草案。据路透社审阅的美国内部草案和一名美国官员透露，美国准备告知数十个国家，必须在中美AI竞赛中选边，并警告如果同时加入中国主导的竞争性合作框架，将被排除在美国主导的AI联盟之外。

去年，在中美科技竞争激烈之时，华盛顿启动了“硅和平”倡议（Pax Silica），目的是为保障AI模型、半导体、关键矿产的供应链安全。

目前已有20多个国家加入这项倡议，包括美国的亲密盟友日本、澳大利亚、韩国，以及重要潜在关键矿产来源国哈萨克斯坦。

由美国国务院起草的信函草案，是致6月份签署美国《人工智能机遇声明》的35个签署方，其中包括不具约束力的“硅和平”框架成员以及其他表达希望在AI领域与华盛顿保持一致意愿的国家。

通过施压各国选边站队，美国希望在AI竞赛中切断中国的资源来源，从而阻止中国研发可用于确立军事或经济主导地位的最先进AI技术。

今年7月，中国国家主席习近平发起《关于成立世界人工智能合作组织的协定》（WAICO），推广中国的开放权重技术，以此挑战美国在这一快速发展领域的影响力。

在“硅和平”倡议签署国中，哈萨克斯坦是目前唯一已知同时加入中国WAICO的国家，这引起华盛顿警觉。

美国国务院在信函中写道：“试图加入所有阵营，等于一无所有。签署《硅和平宣言》不仅仅是取得一个会员资格，更是一项承诺。”

国务院敦促签署方在AI问题上“做出深思熟虑的选择”。信中说：“我们不能同时加入那些与我们的目标相悖或内容重叠的倡议。”但信中没有明确提及中国。

路透社无法确定美国计划于何时发出这封信，也无法确定信件在发出前是否会进行修改。信函草案未注明日期。

美国国务院受询时说，不会对“据称泄露的内部文件”发表评论。

中国和哈萨克斯坦驻华盛顿大使馆尚未对报道作出回应。