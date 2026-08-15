伊朗星期六（8月15日）呼吁美国面对战败现实，美国总统特朗普则抨击伊朗“邪恶”，并敦促美国民众接受高油价。

路透社报道，美伊双方的隔空喊话表明，两国分歧依然巨大，和平谈判以及霍尔木兹海峡的油轮运输均已陷入停滞。

伊朗副外长加里巴巴迪15日清晨在X平台写道：“霍尔木兹海峡不是靠一条贴文、一艘航空母舰、一道命令或一次竞选演讲就能控制。”

他说：“霍尔木兹海峡的开放和关闭只能由伊朗说了算。如果你们一直不接受战败事实，一直做白日梦，伊朗就会继续封锁海峡。”

这显示德黑兰对于恢复战前贸易状态并不感到迫切。不过，各种迹象显示，伊朗经济正遭受重创。伊朗总统佩泽希齐扬在国家电视台发表讲话时，将高通胀归咎于美国封锁伊朗港口和制裁伊朗石油出口。

在美国和以色列于2月28日向伊朗发动大规模突袭之前，全球五分之一的石油出口都要经过霍尔木兹海峡。

加里巴巴迪早前还发了另一条贴文说，德黑兰不会被华盛顿的威胁或武力展示所吓倒。

特朗普同一天在纽约州长岛出席政治集会时说，伊朗正遭受惨败，“等我们彻底击败伊朗后，我很快就会宣布霍尔木兹海峡属于美国”。他说出这句话时轻笑了一下，并补充道：“真的。”

他还说，与阻止伊朗获得核武器相比，高油价只是一个小问题，并称他永远不会道歉，“我做了正确的事”。

特朗普在集会上呼吁美国民众接受略微高一点的汽油价格。他说，为了确保一个“非常邪恶的国家”无法拥有核武器，，“多花一点点钱买汽油”是值得的。

美国汽车协会（AAA）的数据显示，15日美国每加仑汽油的平均价格约4.08美元（约5.22新元），比一年前的3.16美元涨了29%。

船舶追踪公司Kpler的分析数据显示，15日只有两艘船通过霍尔木兹海峡，一艘运载粮食的货船进入伊朗水域，另一艘是向相反方向航行的空载干散货船。数据显示，还有一艘空载液化石油气油轮正经由海峡驶入波斯湾。航道上未见任何原油运输活动。