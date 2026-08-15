美国总统特朗普淡化外界对“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰舰上生活条件及美军人员状况的担忧。

路透社报道，特朗普星期五（8月14日）飞往纽约州前接受媒体短暂采访。一名记者提及美军家属对“林肯”号（USS Abraham Lincoln）舰上情况感到担忧，特朗普立即说：“不，他们不担忧。这艘航母现在或很快就会离开，由另一艘同级别航母取代。”

当被问及此次中东部署是否持续太久，特朗普说：“不，不长，还差得远。”

搭载约5000名水兵和海军陆战队员的林肯号航母，在中东支援美国对伊朗的军事行动已超过250天，并创下连续200天未靠港的纪录。近日有报道指林肯号航母出现基本物资短缺、饮用水问题、管道堵塞，以及人员心理健康状况恶化等情况。

《华尔街日报》13日报道，美国准备派“华盛顿”号航母（USS George Washington）接替林肯号，让林肯号结束长期部署。

报道也称，美国官员13日证实，8月初有一人从林肯号航母落水，但很快获救。

美国战争部长赫格塞斯13日驳斥有关林肯号航母生活条件恶劣的报道为“歪曲事实”。他说：“我们确保每一艘军舰、每一名海军、每一位舰长在任何时候都能获得我们所能提供的一切。”