日本国防部长小泉进次郎星期六（8月15日）到靖国神社参拜，日本首相高市早苗则未前往。

法新社报道，8月15日为日本二战投降81周年纪念日，日本称“终战日”。每年的这一天会有大量日本民众前往参拜靖国神社，其中不乏身穿旧军装的人和日本政界要员。

小泉进次郎多次参拜靖国神社，但他15日是首次以国防部长的身份前往参拜，恐会激怒北京、首尔和平壤。

小泉进次郎离开靖国神社时并未回答记者提问，但他随后在社媒平台Instagram发文说，他到靖国神社是为了“向为国捐躯的英雄亡灵致以最诚挚的哀悼”。

他还补充道：“在重申不战誓言的同时，我也再次表明我们决心继续履行责任，坚守日本战后作为和平国家的道路。”

在小泉进次郎之前，也有日本国防部长到靖国神社参拜，上一位是2024年时任国防部长木原稔。

高市早苗15日未到靖国神社参拜，但她以自民党总裁身份自费献上“玉串料”，并前往千鸟渊战殁者墓苑献花，在追悼式演说中未提“反省”。

共同社此前引述多名知情人士报道，高市早苗决定不在“终战争日”到靖国神社参拜。知情人士透露，高市早苗因顾虑到参拜靖国神社会给当前正在改善的日韩关系以及日美韩合作带来严重影响，加上亚太经合组织（APEC）峰会11月在中国举行，为免触怒韩中，她将专注应对熊本地震灾后修复与重建。

靖国神社位于东京千代田区，神社内供奉有包括东条英机在内的14名二战甲级战犯。长期以来，日本部分政客、国会议员坚持参拜靖国神社，遭到日本国内众多爱好和平人士和国际社会的强烈反对。