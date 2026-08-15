日本首相高市早苗星期六（8月15日）在全国战殁者追悼仪式上致辞时说，“绝不能让战争惨剧重演”，未提“反省”一词。

共同社报道，高市早苗15日未到靖国神社参拜，但她以自民党总裁身份自费献上“玉串料”，并前往千鸟渊战殁者墓苑献花，在追悼仪式上讲话。

高市早苗说：“日本今日之和平与繁荣，乃构筑于战殁者的生命与苦难历史之上。”她也说，她由衷致以敬意与感谢。

去年8月15日，时任日本首相石破茂在致辞中使用了“反省”一词，高市早苗在讲话中并未提及。

日本国防部长小泉进次郎当天到靖国神社参拜，离开时没有回答记者提问。但他随后在社媒平台Instagram发文说，他到靖国神社是为了“向为国捐躯的英雄亡灵致以最诚挚的哀悼”。

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小泉进次郎还补充道：“在重申不战誓言的同时，我也再次表明我们决心继续履行责任，坚守日本战后作为和平国家的道路。”

小泉进次郎多次参拜靖国神社，但他15日是首次以国防部长的身份前往参拜。

8月15日为日本二战投降81周年纪念日，每年的这一天会有大量日本民众涌入靖国神社，其中不乏身穿旧军装的人和日本政界要员。