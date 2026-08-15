（加登城综合讯）美国总统特朗普在选举演讲上，呼吁美国人接受略微上涨的汽油价格，作为阻止伊朗获得核武器的代价。

特朗普星期五（8月14日）在纽约州加登城警察学院发表讲话时说，那些不得不“为汽油多付一点钱”的美国人应该记住，这是为了确保“一个非常邪恶的国家”无法拥有核武器而付出的代价。

他说：“我们正在为世界做出巨大贡献，这不仅是为了我们自己……而且我们做得非常出色。”

本周油价上涨，布伦特原油价格逼近每桶90美元（约115新元），而美国汽油价格也攀升至每加仑4美元左右。

不过，随着油价上涨与特朗普竞选时降低能源成本的承诺相冲突，这番言论凸显他日益增长的政治风险。民主党人已将伊朗战争带来的经济影响作为11月中期选举的议题。

为转移民众对经济状况的担忧，特朗普星期五引述联邦调查局（FBI）的数据称，美国去年犯罪率出现历来最大同比降幅，以此证明他强力遣返非法移民政策已见成效。

《纽约时报》报道，FBI的最新报告指出，去年的谋杀和非过失杀人案估计下降了18.1%，与1955年和1956年持平，是自1936年开始估算以来的最低水平。

数据显示，美国暴力犯罪和财产犯罪则分别下降9.3%和12.4%。

特朗普长期指责民主党执政城市“犯罪泛滥”，因此采取大规模驱逐非法移民等强硬措施。他认为，这是暴力犯罪率下降的主要原因。

不过，民主党人称，共和党夸大联邦政策对犯罪率下降所起的作用，实际上犯罪率早在特朗普重返白宫前已开始下降。