美国总统特朗普准备对伊朗采取前所未有的经济措施，希望加大力度迫使德黑兰在挺过了近六个月的战争后投降。

彭博社报道，特朗普在接受福克斯新闻简短采访时说，美国准备重创伊朗经济。

特朗普还声称，自己并不在意冲突是否会在11月中期选举前结束。这场战争推高了石油和汽油价格，而特朗普面对未被打垮的伊朗一直难以找到台阶下。

旨在实现持久和平的美伊谈判目前陷入了僵局，双方零星冲突持续不断，干扰了石油和其它重要大宗商品经由至关重要的霍尔木兹海峡运出。双方在谈判诚信上互相指责，与此同时德黑兰采取各种措施维持着对海峡的控制。

特朗普星期五（8月14日）在长岛发表讲话时，称美国对伊朗港口的封锁铸成了“钢铁之墙”，使华盛顿能够有效控制霍尔木兹海峡。伊朗则表示自己才是海峡航运的管理方。

特朗普笑着说：“很快我就会宣布霍尔木兹海峡是美国的领土。”

伊朗经济已遭受重创，大部分工业产能遭到了破坏，原油出口也因美国的封锁而大幅缩减。但这个伊斯兰共和国在多轮制裁下，既没有在核计划上做出让步，也未因此放弃对霍尔木兹海峡的控制权。