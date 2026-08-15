韩国总统李在明在光复节讲话中首次提出，由韩朝战争相关当事方讨论结束朝鲜战争，推动朝鲜半岛从停战体制转向和平体制。与去年明确提出实现“朝鲜半岛无核化”不同，他今年未直接提及无核化，显示韩国政府试图以遏制朝鲜核能力扩张作为阶段性目标，为韩朝重启对话寻找突破口。

李在明星期六（8月15日）在首尔世宗文化会馆举行的第81周年光复节庆祝仪式上，对朝鲜提出“包容、稳定、负责任的和平共处”三大方向。他说，他在去年的光复节已表明尊重朝鲜现行体制、不追求吸收统一、无意采取敌对行动，今年他要超越原则，提出迈向实践的蓝图。

他指出，“包容性和平共处”强调韩朝相互尊重体制、承认彼此差异，减少不必要的对抗和敌意；“稳定和平共处”旨在降低军事紧张，建立危机和冲突管控机制；“负责任的和平共处”则将朝鲜半岛和平与东北亚乃至全球和平相联系。

与去年相比，今年最显著的调整是首次具体提出结束战争和建立和平体制。李在明呼吁有关各方放下相互威胁，作为战争当事方讨论如何结束延续数十年的战争，并表明韩国将推动把朝鲜半岛“不稳定的停战体制”转变为和平体制。

1950年至1953年的朝鲜战争以停战协定收场，未签署和平条约，因此韩朝在法律和技术层面而言仍处于战争状态。结束战争和建立和平体制不仅涉及韩朝，也须相关战争当事方参与。

不提无核化 李在明拟寻求遏制朝鲜核能力方案

李在明今年有关朝核问题的措辞也出现变化，他没有直接提及“无核化”，转而提出在和平进程中寻找“有效阻止朝鲜核能力进一步升级的方案”。

分析认为，这显示韩国政府在维持最终无核化目标的同时，开始把“先冻结或遏制核能力扩张”作为阶段性目标，以较现实的议题为重启对话寻找切入点。

不过，这一调整也可能引发韩国是否事实上接受朝鲜现有核能力的质疑。韩国政府仍须厘清遏制核升级与最终无核化之间的关系，避免外界解读为降低无核化目标。

分析认为，随着朝俄和朝中关系深化，平壤通过参与俄乌战争扩大经济和战略回旋空间，短期内重返韩朝对话的意愿有限，并可能更倾向于等待与美国直接谈判的机会。李在明能否促使朝鲜重返谈判桌，并争取国内共识和国际支持，将是决定和平蓝图能否落实的关键。