（华盛顿综合电）伊朗战争暴露出关键“爱国者”拦截导弹库存吃紧的问题，加上规模较小的军工企业开始提供价格更低的替代方案，美国主要军火制造商如今也努力以更低成本、更快速度生产导弹。

波音、洛克希德·马丁、诺斯洛普·格鲁曼和RTX旗下的雷神导弹（Raytheon）都在本周阿拉巴马州举行的太空与导弹防御研讨会上发表各自的计划，它们打算重新设计产品和调整生产流程，以及与小型业者合作，力求在昂贵、复杂且生产周期漫长的高端导弹之外提供其他选项。

波音负责综合空防反导业务的主管布莱恩说：“我们在尝试改变对某些产品的开发思路。我们生产了许多精密产品，这类产品往往价格昂贵。因此，我们正在开发平价且能大规模生产的方案”。

过去几十年，面对日益复杂的安全威胁，美国军工业不断为导弹增添新功能，包括在弹头装上探测和追踪目标的传感器，以及改进导弹的推进技术。然而，这些导弹的生产周期往往长达数年，而且每枚导弹的造价，比起伊朗在中东和俄罗斯在乌克兰使用的无人机高出许多。

美国各大主要防务承包商正面临严峻挑战，它们不仅要提高产量，还必须确保产品价格足够低廉，同时要加快系统部署速度，以缓解对军备短缺的担忧。不过实际上，大多数低成本替代方案，距离真正投入使用仍需要好几年的时间。

小型军工业也加入竞标 以低成本快速设计并测试拦截弹

如今，五角大楼也欢迎较小型军工业加入竞标，希望它们能以远低于美军现役装备成本的价格，快速设计并测试拦截弹。近几个月，五角大楼已把一些合同发给较小型国防工业公司。

美国陆军武器采购官员迈克什准将说：“并非每个目标都需要动用到最尖端的作战方案，也并非在应对每种威胁时，都必须动用到我们最昂贵的拦截弹”。

为了在成本上具备竞争力，波音正研发一种超低成本的导弹导引头（seeker）。布莱恩说，导引头通常占导弹总成本的近三成，但新的导引头采用商用级组件，仅占总成本的约一成。波音已在火箭和飞机上对导引头进行了飞行测试，并计划在明年进行拦截试验。

生产爱国者导弹系统的洛克希德·马丁，刚在上月宣布推出一款成本大幅降低的拦截弹、爱国者PAC-3 ACE。它的造价约200万美元（约256万新元），只有爱国者最先进导弹型号造价的一半，但具有最先进型导弹的三分二威力。