（新德里综合电）印度总理莫迪承诺，将在未来20年内把印度建设成为发达国家。他也宣布为学生提供免费线上辅导课程，并在一年内培训1000万名青年掌握人工智能（AI）技能。

莫迪星期六（8月15日）在新德里红堡发表独立日演讲时，勾勒出印度下一阶段经济增长重点，涵盖制造业、农业、科技、基础设施、国防、绿色能源和软实力，并强调印度须在这些关键领域加强自主能力。

他说，印度未来七八年将增设最多八座半导体晶片厂，目前已有三座投入运作。印度也计划启动五座核反应堆，并争取到2047年把核电装机容量扩大至100吉瓦。政府去年已允许私人企业兴建和运营核电项目。

莫迪也警告，全球资源和战略海上通道正日益被“武器化”，从药物到科技都可能成为地缘政治筹码，这对印度经济安全构成威胁，也进一步凸显了在关键领域实现更大程度自给自足的必要性。

数周前，印度刚因考试违规问题爆发大规模学生示威。考试试卷泄露和招聘考试丑闻引发青年不满，教育部长普拉丹上月在压力下辞职。

莫迪说，政府将为参加各类考试的学生提供免费线上辅导课程，以减轻贫困及中产阶级家庭的经济负担。政府也会让1000万名年轻人接受AI技能培训，协助他们就业，但他没有透露其他具体细节。

印度多年来一直是全球增长最快的主要经济体之一，但青年就业仍是一大挑战，印度15岁至24岁青年失业率平均约20%，大学本科生和研究生更有超过三分之一失业。