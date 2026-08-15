英国廉价航空公司易捷航空（EasyJet）机组人员因不满公司一再更改值班表，发起罢工，公司取消了周末从法国多个机场起飞的约百个航班。

法新社引述工会声明说，公司在法国的900名机组人员中，约有一半将参与罢工。这将影响巴黎两大机场、尼斯机场（Nice）、波尔多机场（Bordeaux）和里昂机场（Lyon）约一半的航班。

易捷航空指责工会“趁机施压”，因为本次罢工行动适逢法国国庆长周末，机场客流量通常较高。

大部分航班已于星期五（8月14日）取消，公司希望协助旅客寻找星期六与星期天的替代航班。

SNPNC-FO工会的威廉·布尔登说，机组人员希望工作安排能“稳定”。他说，一些机组人员每周的工作时间和目的地可能会更改多达五六十次。

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他告诉法新社：“任何与个人生活或育儿相关的事情都很难安排，因为大多数变更都是在最后一刻、也就是提前24至48小时才通知。”

参与谈判的三个工会已发出警告，称将在8月7日至9月2日期间举行罢工。

布尔登说，当易捷航空在某个机场人手不足时，会从其他基地调派人手，而其他基地则必须自行填补空缺。

在罢工行动开始前，易捷航空敦促员工取消罢工。公司说，已提出改善员工待遇的方案，并计划在9月份进行谈判。

法国是易捷航空的重要市场，公司最近被美国私募股权公司阿波罗（Apollo）以77亿美元（98.56亿新元）的价格收购。它在法国的客运量仅次于法国航空（Air France）。