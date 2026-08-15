知情人士透露，特朗普政府对古巴的策略正日益侧重于加大制裁和经济压力，而非动用军事力量来瓦解这个岛国的共产党政权。

彭博社引述因讨论未公开消息而要求匿名的知情人士说，美国目前的重点是切断古巴政权的所有收入来源，而不是采取类似今年1月突袭那样的军事或特种部队行动。当时，美国突袭并控制了委内瑞拉领导人尼古拉斯·马杜罗（Nicolás Maduro）。

知情人士称，美国这一策略旨在促使古巴政府内部出现裂痕，为谈判创造空间。古巴在近70年的一党统治下，长期拒绝美国要求其改变的呼声。

美国自1960年代初以来一直对古巴实施贸易禁运，但知情人士称，以美国国务卿鲁比奥为首的官员认为还可以采取更多措施，切断流向势力强大的卡斯特罗家族和军方领导人的资金。

这一策略已酝酿数周，与美国近期对伊朗的战略调整相呼应，即减少对军事力量的侧重，转而在经济上挤压德黑兰。美国财政部长贝森特星期四（8月13日）说，美国很快将对伊朗采取他所称的“史上前所未有的经济孤立措施”。

不过，在实施了半个多世纪备受争议的经济制裁、且古巴缺乏可信政治反对派的情况下，这项新策略能否取得突破仍不清楚。

一名美国官员表示，特朗普政府对开启美古关系新篇章持开放态度，唯一的障碍是古巴现任领导层。这名官员称，一个失败的古巴国家将威胁美国国家安全，而且西半球几乎所有左翼激进组织都曾在某个时期依赖过古巴的支持。

美国国务院在声明中说：“与任何外交政策议题一样，特朗普总统有很多选择。美国将继续利用一切可用工具，应对古巴共产党政权构成的国家安全威胁，并推动经济和政治改革，为古巴创造更好的未来。”