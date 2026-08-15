（华盛顿路透电）据报道，特朗普政府准备发函，要求数十个国家在中美人工智能竞赛中选边站。如果它们决定加入北京倡议的人工智能合作框架，就会被排除在美国主导的人工智能联盟之外。

美国去年底推出旨在保障人工智能（AI）、半导体、关键矿产供应链安全的“硅和平”（Pax Silica）倡议，共有20多国加入，包括美国的亲密盟友如日本、澳大利亚和韩国。美国的目的是通过与盟友和伙伴开展联合项目，并实施出口管制，最终在关键矿产、AI模型以及驱动这些模型的半导体晶片方面，减少对竞争对手的依赖。

今年7月，中国也倡议成立“世界人工智能合作组织”，有29个国家签署有关协定，成为创始成员。关键矿产资源丰富的哈萨克斯坦是迄今唯一已知同时加入上述两个倡议的国家，这在华盛顿敲响了警钟。关键矿产是支撑AI基础设施建设不可或缺的材料。

路透社星期五（8月14日）报道，它看到了美国国务院拟定的一份信函。这份信函准备发给35个国家，包括今年6月签署了美国“AI机遇宣言”的国家以及表明有意与华盛顿在AI领域合作的国家。美方敦促各国在AI问题上“审慎选择”。

信中写道：“什么都参与等于什么都没参与。签署《硅和平宣言》不仅仅是获取会员资格，更是一项承诺。”

信中没有点名中国，但强调：“不可同时加入与我们目标相悖的复制倡议。”

路透社说，这封信函草稿没有注明日期，美国什么时候会发信，或者会不会修改了才发，仍不得而知。

美国逼迫各国选边站 旨在切断中国资源管道

一名不愿具名的美国官员告诉路透社，这封信函是为了明确表达“鱼与熊掌不可兼得” 。他说，很难想象一个国家要如何在一个技术生态系统中自我标榜为值得信赖的伙伴，却又同时加入由中国主导、旨在推动与美方竞争的倡议。

路透社报道指出，美国逼迫各国选边站队，意在切断中国的资源管道，从而阻止中国研发可用于谋取军事或经济优势的最尖端AI科技。

中美争夺科技领导地位已进入关键时刻。中国的AI开放权重模型正快速赶上美国AI巨头如OpenAI和Anthropic所开发的专有系统。

特朗普去年发起关税战时，中国利用在关键矿产领域近乎垄断的优势与美国对抗。美国因此希望通过硅和平倡议，与盟友和合作伙伴合作并实施出口管制，以减少在关键矿产、AI模型、半导体晶片等范畴对敌手的依赖。