日本星期六（8月15日）纪念二战结束81周年，首相高市早苗重申日本绝对不会让战争重演，并将致力成为珍视和平的国家。不过，她在致辞中没有未提及对二战的反省，结果引发非议。日本多名内阁成员和自民党高层当天参拜靖国神社，也遭中国和韩国强烈谴责。

这是高市上台后首次出席二战纪念仪式，她在参加日本武道馆内为310万日本战死者举行的追悼会上致辞时强调，要为世界和平与繁荣做出贡献。

她说：“我们绝不允许战争悲剧重演。二战结束81年也不会改变我们世代传承并恪守的这个坚定誓言。”她也强调，日本将致力于推动印太政策，维护日本的安全，并为世界和平做贡献。

时事通讯社指出，前首相石破茂去年曾在终战纪念日讲话中，时隔13年再度提及对二战的“反思”。高市这次的谈话却未使用相关措辞，被认为是要争取保守派选民的支持。

高市此前曾向保守派承诺，即使当了首相也会在每年的终战纪念日参拜靖国神社。不过，她今年顾及外交影响而决定不去参拜，交由自民党干事长铃木俊一代为向靖国神社献上“玉串料”（祭祀费）。铃木表明：“我充分了解和领会高市总裁对英灵的心情”。

延伸阅读 日本国防部长小泉到靖国神社参拜

铃木当天与自民党党务会长有村治子和选举对策委员长西村康稔一同参拜靖国神社。其他到神社参拜的内阁部长还包括防长小泉进次郎、冲绳北方担当部长黄川田仁志、经济财政部长相城内实和经济安全保障部长小野田纪美。

小泉进次郎（中）8月15日到靖国神社参拜，随后在Instagram发文说，他到靖国神社“向为国捐躯的英雄亡灵致以最诚挚的哀悼”，并重申坚守日本战后和平国家道路。（路透社）

《每日新闻》指出，自民党多名党高层集体参拜的情况罕见，不排除这也是为了给没亲自参拜的高市争取保守派的信任。党内近期的调查显示，高市在保守派中的支持率达90%，高于前首相石破茂的60%。

《朝日新闻》则观察到，高市虽然没亲自去参拜，却在抵达武道馆参加仪式之际，面向西北方向的靖国神社行了礼，认为她是在做“遥拜”。

靖国神社在战前被视为军国主义的象征，战后又供奉14名经远东国际军事法庭认定的甲级战犯，长期是日本与中韩之间的敏感历史议题。

高市阁僚参拜靖国神社 中韩强烈抗议

今年适逢东京审判开庭80周年，中国对高市阁僚的参拜表示强烈谴责和抗议，批评这是“对战后国际秩序的挑衅”。

中国外交部发言人指出，日本二战时期发动对外侵略战争，犯下惨无人道罪行，而靖国神社是日本军国主义的精神工具和象征，供奉的14名甲级战犯是发动侵略战争的罪魁祸首。

发言人说，无论日本政客编造何种理由，都无法隐藏其为战犯翻案、掩盖战争罪责、歪曲历史事实，为加速“再军事化”铺路的真实企图。

韩国外交部发言人也强烈敦促日本领导人正视历史，以实际行动展现对历史的虚心反思和真诚反省。