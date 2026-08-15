（华盛顿／德黑兰综合电）美国总统特朗普称，美国在收拾伊朗后，很快就会宣告霍尔木兹海峡是美国领土。伊朗则表明不会被吓倒，叫美国放弃幻想。

特朗普周五（8月14日）在纽约州警察学院举行的政治群众大会上，发出这番狂语。他对在场者说：“在我们击败伊朗之后，伊朗正遭受惨败。很快的，我就会宣布霍尔木兹海峡是美国的领土”。他还强调：“这是真的。”

特朗普的最新讲话究竟是戏言，还是代表新的政策立场，并不清楚。不过《华尔街日报》报道，一名白宫官员随后澄清，特朗普当时是在开玩笑。

伊朗副外长加里巴巴迪周六（15日）在社交媒体X平台上发文回应，强调伊朗不会被美方的言语威胁或军力展示吓倒。

加里巴巴迪声言，一条推文、一艘航空母舰、一道命令或一场竞选演说，都无法夺取霍尔木兹海峡。“海峡的开放和关闭，只有伊朗能够决定，只要你们（美国）不接受失败的这个事实和停止幻想，伊朗就会继续封锁。”

伊外长：未决定与美国恢复谈判

据伊朗媒体周六报道，外长阿拉格齐说，伊朗仍未决定与美国恢复谈判，并指华盛顿必须满足一些条件，才有望让霍尔木兹海峡恢复通航。

航运分析公司Kpler指出，周五只有两艘船通过霍尔木兹海峡，而且不是原油运输。尽管有些船只可能会在关闭应答器的情况下通过海峡，但这仍与美伊开战前每天130多艘船通过海峡的数量相差很远。

阿联酋的阿布扎比国家石油公司（ADNOC）周六再通报，旗下一艘船周五晚在霍尔木兹海峡遭到攻击，没有人员受伤。

前一天，阿布扎比国油才通报两艘船穿越海峡时遇袭，上周也有三艘油轮被攻击。阿联酋外交部谴责伊朗袭击船只的行动。

林肯号驻守中东九个月 特朗普：还“不够久”

另一方面，特朗普周五在飞往纽约前，淡化航空母舰服役期限过长引发的问题，还称林肯号航母人员在中东不间断驻守九个月“还不够久”。

特朗普也称，服役人员的家人并没有对他们的状况感到担忧。

不过特朗普证实媒体的报道，林肯号即将由另一艘航母取代。美国官员早前透露，华盛顿号航母已开往中东。

林肯号有约5000名海军人员和海军陆战队员。美媒此前报道，林肯号有人员跳海，船上基本物资不足，卫生情况恶化。

《纽约时报》周五报道指出，林肯号的物资供应问题从美伊战事爆发后不久就开始。伊朗当时袭击美军在巴林的海军基地，遭破坏的包括美国海军数十年来依赖的一个主要后勤中心。

由于伊朗持续攻击波斯湾地区其他港口，五角大楼于是选择英国远在印度洋的迪戈加西亚（Diego Garcia）基地作为新的供应中心。那里距离美国航母在阿曼湾的驻守地点约5540公里。这也是伊朗在3月20日向迪戈加西亚发射两枚中程导弹的原因。

据纽时报道，美国海军在海外服役期一般为六个月，不过一些航母在九一一恐袭后的服役期更长。福特号航母总共服役326天，创下自越战后美国航母连续海上部署的最长时间纪录。它去年6月前往地中海，10月调至加勒比海对委内瑞拉施压，过后再续程到中东向伊朗发动空袭，今年5月才返回美国。