法国总统马克龙因一张在里维埃拉驾驶水上摩托车的照片而陷入舆论漩涡，反对派指他与受热浪和山火所困扰的民众脱节。

法国画报《巴黎竞赛》星期五（8月14日）将马克龙驾驶水上摩托车在里维埃拉疾驰的照片刊登在封面，引发人们对这位48岁的总统的批评。

照片中，马克龙身穿救生衣，露出健硕的手臂，在法国总统度假地布雷冈松堡（Bregancon Fort）度假，显得活力四射。当时正值法国国会的夏季休会期。

《巴黎竞赛》的封面上标题为：“掌控大局的最后一个夏天”，指的是马克龙明年第二个也是最后一个任期结束后将离开爱丽舍宫。

这份杂志还刊登了马克龙在法国遭遇连续热浪和致命山火的夏季期间参与水上运动（例如水翼冲浪）的照片。

法新社报道，马克龙的一名随行人员指出，这些照片未经授权，“过去九年，每年都有总统未经授权的照片刊登出来。”

绿党领袖玛丽娜·通德利耶（Marine Tondelier）说，法国人民正在经历一个“末日般的夏天”，而总统却在度假享乐。

社会党领袖奥利维耶·福尔（Olivier Faure）认为，马克龙此举传递了错误的信息，“在热浪冲击、法国山火肆虐、许多法国人无力承担度假费用的时候，总统却在布雷冈松玩水上摩托车。”